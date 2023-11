Potenza, Vigili del Fuoco alle prese con tecniche specifiche per il soccorso in acque vive e alluvionali. Le foto

Si è concluso oggi a Potenza il 2° corso regionale per la formazione dei Soccorritori Alluvionali Fluviali (SFA), organizzato dalla Direzione Regionale Vigili del Fuoco della Basilicata.

Il corso si è svolto in ambiente dal 6 al 17 novembre lungo i fiumi Sele e Tanagro; le 16 unità provenienti dai comandi VVF di Potenza e Matera, hanno appreso tecniche specifiche per il soccorso in acque vive ed alluvionali, utilizzando anche gommoni da rafting per lavorare in questi ambienti estremamente dinamici.

Queste alcune foto.