Potenza: facoltà di vendita a battenti chiusi per le farmacie cittadine. Ecco il provvedimento

Facoltà di vendita a battenti chiusi, dal 4 al 17 Maggio, per le farmacie cittadine.

E’ quanto stabilito da un provvedimento del Comune di Potenza in cui si dispone che:

“- è consentito, in via straordinaria e temporanea, e fortemente raccomandato, ai titolari delle farmacie cittadine, in deroga all’art.1 comma 4 della vigente L.R. Basilicata n. 29/2000 e s.m.i., di rendere il servizio di assistenza farmaceutica a ‘battenti chiusi’, anche negli orari di apertura al pubblico, oltre che quando le farmacie sono di turno, secondo le definizioni della citata legge regionale;

– i titolari delle farmacie cittadine hanno facoltà di effettuare il servizio farmaceutico a ‘battenti chiusi’ negli orari di apertura al pubblico, oltre che quando sono di turno, a partire dal 4 maggio 2020 e sino al 17 maggio 2020, richiamando i termini dell’ultimo DPCM del 26 aprile 2020;

– è demandata a successivo provvedimento l’eventuale proroga delle misure temporanee di urgenza e necessità disposte con il presente atto;

-i titolari delle farmacie cittadine dovranno comunicare preventivamente all’ASP, competente territorialmente, la volontà di svolgere, in tutto o in parte, l’attività a “battenti chiusi “;

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, ha carattere provvisorio.

Il presente provvedimento è trasmesso preventivamente al Prefetto di Potenza.

DISPONE, altresì,

– che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Potenza e sul sito istituzionale dell’Ente, nonché diffuso agli organi di stampa e televisione e altri organi di informazione;

– di trasmettere il presente provvedimento all’ASP-U.O. FARMACEUTICA TERRITORIALE, all’ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI POTENZA, alla FEDERFARMA DI POTENZA;

– di trasmettere il presente provvedimento all’U.D. SERVIZI ISTITUZIONALI URP e Ufficio STAMPA, per quanto di competenza, e, per opportuna conoscenza, all’U.D. POLIZIA LOCALE e all’U.D. ASSETTO DEL TERRITORIO Ufficio Suap e Attività Produttive.

AVVISA

a norma dell’art. 3 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che, avverso il presente provvedimento, è ammesso:

– ricorso, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, per competenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, al T.A.R. di Basilicata; oppure in alternativa,

– ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni nei modi stabiliti dalla legge (D.P.R. n. 1034 del 6 dicembre 1971);

– ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’atto all’Albo Pretorio online del Comune di Potenza”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)