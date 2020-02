Potenza, famiglia e rapporto genitori figli al centro di questa manifestazione

L’assessore alle Pari opportunità, Politiche Giovanili e Infanzia, Marika Padula, insieme al referente per la Curia don Sergio Sannino e alla funzionaria del Comune Adele Bellino, ha incontrato una delegazione di associazioni e confederazioni di commercianti della nostra città, oltre a diversi imprenditori del settore del commercio, della ristorazione, dei servizi, o che operano nell’associazionismo nell’incontro che sì è tenuto nel pomeriggio di venerdì 31 gennaio nella Sala dell’Arco del Palazzo di Città, in piazza Matteotti.

Dall’incontro, finalizzato a stilare un programma per la manifestazione di tre giorni, venerdì, sabato e domenica, da svolgersi nel prossimo mese di giugno e che metta al centro la famiglia e il rapporto genitori figli, oltre che la storia e le radici della nostra comunità.

Questo il pensiero dell’assessore Padula, che ha aggiunto:

“sono emersi diverse proposte, idee progettuali e stimoli, che ho chiesto di formalizzare per iscritto, così da avere una base sulla quale poter redigere il testo di una manifestazione d’interesse, attraverso la quale giungere a stilare un programma che possa essere il più possibile condiviso dai protagonisti, e coinvolgente per coloro che vi parteciperanno.

L’iniziativa che andremo a definire intendiamo inserirla all’interno di un percorso più organico, che riporti al centro dell’agenda politica il tema della famiglia, così come intesa dall’articolo 29 della Costituzione, primo fondamento della nostra società.

La ricchezza del matrimonio, il patrimonio che rappresentano i figli, per la famiglia e per l’intera nostra comunità, le relazioni virtuose che si sviluppano tra le diverse generazioni custodite all’interno di ciascun nucleo familiare, non possono non essere collocate al primo posto in un percorso politico-amministrativo, che voglia davvero e concretamente guardare alla famiglia come tesoro inestimabile e scrigno prezioso di valori universali.

Sono certa che, con l’impegno di tutti, organizzeremo una manifestazione davvero importante e che avrà un grande significato per Potenza e i potentini tutti”.