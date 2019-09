Potenza, giovane della provincia non accetta la fine della relazione e perseguita la compagna! Minacce di morte, pedinamenti, messaggi…

Nella tarda mattinata di venerdì scorso, su richiesta della Procura che ha coordinato le indagini, i Carabinieri della Stazione di Lavello hanno dato esecuzione alla misura cautelare del G.I.P. di Potenza che ha disposto la custodia in carcere nei confronti di F. G. F. 28enne gravato da precedenti di polizia ed attualmente avvisato orale di P.S., residente a Lavello.

Le investigazioni sono iniziate a seguito della denuncia sporta dalla vittima ed ex compagna convivente dell’arrestato, una signora di 24 anni dimorante a Lavello con la quale quest’ultimo aveva intrattenuto una relazione della quale l’arrestato non aveva mai accettato la conclusione, avvenuta proprio per scelta della donna.

In particolare, il soggetto tratto in arresto si è reso responsabile del reato di atti persecutori, perpetrati tra il mese di febbraio 2018 e quello di agosto 2019, attuando una condotta delittuosa, reiterata nel tempo e consistita in pedinamenti, minacce di morte ed ingiurie formulate verbalmente e mediante messaggi telefonici, così da ingenerare nella vittima un perdurante stato di ansia, paura e preoccupazione, per un fondato timore circa la sua incolumità, tale da determinare un’effettiva alterazione delle proprie abitudini di vita.