Potenza, il neo eletto Sindaco alla comunità: “Farò del mio meglio per essere all’altezza delle vostre aspettative”. Le sue parole

“Al Prefetto Michele Campanaro, all’Arcivescovo Davide Carbonaro, ai rappresentanti delle istituzioni, agli esponenti dei partiti politici di maggioranza e opposizione e ai concittadini tutti, desidero esprimere il mio più sincero e sentito ringraziamento per gli auguri e le congratulazioni che mi sono stati rivolti in occasione della mia elezione a Sindaco di Potenza.

Il vostro sostegno e la vostra fiducia sono per me motivo di grande orgoglio e responsabilità.

Sono profondamente grato per l’affetto e la stima che avete dimostrato, e vi assicuro che farò del mio meglio per essere all’altezza delle vostre aspettative.

La nostra amata città di Potenza merita un futuro luminoso e prospero.

È con questo spirito che mi accingo a intraprendere il mio mandato, con l’obiettivo di apportare quei cambiamenti necessari per migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini.

La nostra comunità ha un potenziale straordinario, e insieme possiamo costruire un capoluogo più forte, inclusivo e innovativo.

Non vedo l’ora di assumere ufficialmente la carica di Sindaco di Potenza, cosa che avverrà solo con la proclamazione degli eletti che non è ancora stata effettuata.

In questa decina di giorni che saranno necessari per le incombenze del caso la gestione della città è attualmente affidata al sindaco uscente, Mario Guarente, al quale rinnovo il ringraziamento per il lavoro che sto facendo in questi giorni prima del passaggio di consegne.

Rendendomi disponibile fin d’ora laddove avesse bisogno di un sostegno e di un confronto.

Ricevo già numerose sollecitazioni e richieste che vorrei poter affrontare immediatamente, ma al momento sono con le mani legate, in quanto formalmente non sono ancora il primo cittadino.

Fremo per iniziare a lavorare sui problemi della nostra città e per dare risposte concrete alle vostre esigenze.

Sono impaziente di mettere in campo tutte le mie energie e competenze per il bene di Potenza e dei suoi abitanti.

Vi assicuro che, una volta insediato, mi dedicherò con passione e determinazione a risolvere le questioni più urgenti e a promuovere lo sviluppo della nostra comunità.

Grazie ancora per il vostro sostegno e la vostra fiducia.

INSIEME, possiamo fare grandi cose per Potenza: è una promessa!”.

Lo dichiara il neo eletto Sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca.