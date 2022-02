Potenza: il Prefetto riceve il Console della Repubblica di Tunisia in Napoli. I dettagli

Il Prefetto di Potenza, Michele Campanaro, ha ricevuto nella giornata di ieri, in visita di cortesia, il Console della Repubblica di Tunisia in Napoli, signora Beya BEN ABDELBAKI.

Nel corso del cordiale incontro sono stati affrontati argomenti di interesse comune, sia di carattere economico che culturale, all’insegna degli ottimi rapporti che hanno sempre caratterizzato i due Paesi.

La Console BEN ABDELBAKI ha manifestato grande interesse per il territorio provinciale potentino, per la sua ricchezza di bellezze naturali, storiche ed archeologiche ed ha ringraziato il Prefetto per la calorosa accoglienza ricevuta.

Al termine della visita, il Prefetto ha assicurato alla Console la piena disponibilità per una proficua collaborazione nelle attività istituzionali di competenza.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)