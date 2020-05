Potenza, il Sindaco: “Controlli a tappeto presso tutte le stazioni ed i terminal della città. Tamponi sul posto a tutti coloro che rientreranno”

Come dichiara il Sindaco di Potenza, Mario Guarente:

“Oggi inizierà la fase 2 che prevederà, tra le altre cose, la possibilità di rientrare presso il proprio domicilio dalle altre regioni.

Per questo non solo abbiamo disposto controlli a tappeto presso tutte le stazioni ed i terminal della città (oltre che nei parchi, per strada e nelle attività commerciali), ma direttamente in quei luoghi saranno effettuati i tamponi a tutti coloro che rientreranno.

Infine un’ordinanza del Presidente Bardi emanata in serata impone – e lo ringrazio profondamente – l’obbligo di indossare la mascherina in tutti i luoghi chiusi aperti al pubblico ed in tutti i luoghi in cui è consentita la vendita al chiuso (supermercati, farmacie, tabacchi, edicole, etc…).

Rispettiamo queste regole, ora più che mai, e presto potremo riappropriarci della nostra amata libertà”.

