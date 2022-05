Potenza: in giro per le strade della città con una spada giapponese! Questi i controlli dei Carabinieri

Nell’approssimarsi della stagione estiva e con la prospettiva di un graduale miglioramento della situazione generale del Paese connessa al fenomeno pandemico, tale da determinare un ritorno alle abitudini del periodo, in cui si registra una naturale propensione, soprattutto tra le nuove generazioni, a ricercare momenti/luoghi di aggregazione, i Carabinieri della Compagnia di Potenza, nella notte tra sabato e domenica scorsi, hanno eseguito una serie di controlli nelle vie del centro storico del capoluogo lucano e nel territorio di Lagopesole, frazione di Avigliano (PZ).

A Potenza, l’attività è stata condotta sia presso i luoghi di ritrovo dei più giovani che nei vicoli, al fine di prevenire e reprimere la commissione di reati in genere e soprattutto attuare una capillare verifica affinché venga garantito il rispetto della normativa, imposta agli esercenti di locali aperti al pubblico, di divieto di vendita di alcolici a soggetti minorenni.

L’iniziativa ha sortito esiti positivi, tanto che, nei confronti di 3 persone, sorpresi in possesso di modiche quantità di stupefacente, del tipo hashish, si è proceduto con il sequestro della droga e la conseguente segnalazione amministrativa alla locale Prefettura.

Una persona è stata inoltre deferita in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria poiché trovata in possesso, ingiustificato, all’esito di una perquisizione veicolare, di una spada giapponese, nello specifico una katana, con una lama lunga 64 centimetri.

Nel centro storico i Carabinieri hanno condotto un mirato servizio di osservazione, verificando che, in due bar, erano state somministrate bevande alcoliche ad alcune minori degli anni 18.

Si è proceduto, pertanto, a contestare ai titolari delle attività commerciali la mancanza commessa, irrogando la prevista sanzione pecuniaria.

L’azione della Benemerita ha riguardato anche la vicina Lagopesole, ove i Carabinieri della Stazione, con l’ausilio di un’unità antidroga del Nucleo Cinofili Carabinieri di Tito (PZ), hanno svolto un servizio d’istituto nei pressi dell’area fieristica, dove sabato notte era prevista una serata danzante che, nell’occasione, ha richiamato la presenza di molti giovani del luogo e dei paesi contermini, anche grazie alla presenza di un noto dj, ben conosciuto negli ambienti giovanili.

Nella circostanza i Carabinieri hanno sorpreso altri 3 ragazzi in possesso di modiche quantità di droga, del tipo hashish, per cui è stata attuata l’anzidetta norma di riferimento in tale ambito.

In aggiunta, si è proceduto anche a deferire in stato di libertà una persona per guida in stato di ebbrezza poiché colto alla guida della propria autovettura con un tasso alcolemico superiore rispetto al limite consentito per legge.

In ultimo, i Carabinieri, a conclusione di un accertamento presso il bar sito nella predetta zona, hanno nuovamente riscontrato la somministrazione di alcolici ai minori di anni 18, sanzionando amministrativamente il proprietario.

Tale monitoraggio proseguirà per tutta l’estate, con l’impiego costante dei Carabinieri del Comando Provinciale di Potenza nei diversi e numerosi centri della provincia, ove l’Arma è capillarmente presente, prioritariamente indirizzato a garantire le ordinarie condizioni di ordine e sicurezza pubblica, oltre che prevenire eventuali forme di reato.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)