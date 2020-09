Potenza, in provincia fedeli in preghiera per l’arrivo delle Reliquie di Madre Teresa di Calcutta, la Santa dei poveri. Le foto

Grande regalo per i fedeli devoti a Madre Teresa di Calcutta, la Santa dei poveri.

Come già anticipato, sono ormai trascorsi 110 anni dalla sua nascita.

Donna di fede, di speranza, di carità, di indicibile coraggio, aveva una spiritualità cristocentrica ed eucaristica.

Usava dire:

«Io non posso immaginare neanche un istante della mia vita senza Gesù.

Il premio più grande per me è amare Gesù e servirlo nei poveri».

Madre Teresa definiva così la sua identità:

«Di sangue sono albanese. Ho la cittadinanza indiana. Sono una monaca cattolica. Per vocazione appartengo al mondo intero. Nel cuore sono totalmente di Gesù».

Le reliquie di Santa Madre Teresa di Calcutta ieri sono state donate alla Chiesa Madre di Palazzo San Gervasio.

Profonda partecipazione quella dei fedeli in una giornata molto attesa e intrisa di preghiera.

Queste le parole di Michele Mastro, Primo cittadino della comunità:

“Una giornata MEMORABILE, ricca di straordinaria emozione e commozione, quella trascorsa nel pomeriggio di ieri, in occasione dell’arrivo della Reliquia di Santa Madre Teresa di Calcutta.. La Santa dei poveri.

Una evento religioso senza precedenti per l’intera comunità parrocchiale, per i fedeli delle comunità vicine, per la Comunità di Palazzo San Gervasio.

La Santa reliquia – donata alla Chiesa Madre, rimarrà patrimonio del questo luogo per sempre e diverrà un dono da custodire e amare.



A nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità palazzese rivolgo un sentito e deferente ringraziamento per la presenza a Sua Eccellenza Reverendissima Mos. SIRUFO, ai parroci e alle suore “Missionarie della Carità”.

Un vivissimo ringraziamento lo rivolgo a Francesco Lorusso – Realizzatore del Reliquiario della canonizzazione.

<<Grazie a Santa Madre Teresa di Calcutta per il suo esempio di vita, da oggi la Comunità di Palazzo San Gervasio e non solo è sicuramente arricchita della presenza della tua reliquia>>”.

