Potenza: in provincia giovane sbalzato fuori da un mezzo agricolo! Intervenuto l’elisoccorso

Pomeriggio intenso di attività, quello di ieri 27 Agosto, per le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Basilicata – CNSAS.

Come si apprende da una nota:

“A seguito del ribaltamento di un mezzo agricolo in contrada Sangineto, in agro del Comune di Terranova di Pollino (PZ), le nostre squadre sono intervenute in supporto al servizio di Elisoccorso del 118 Basilicata per recuperare l’autista del mezzo che nel ribaltamento è stato sbalzato fuori dall’abitacolo, riportando numerose ferite, sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco e i CC Forestali.

In queste ore di grande apprensione per le condizioni di salute del giovane infortunato, l’intero Servizio Regionale si stringe in segno di affetto alla Famiglia del ragazzo, agli amici e all’intera comunità di Terranova”.

