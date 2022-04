Potenza: in provincia i piccoli profughi ucraini accolti nei corsi di nuoto! Ecco la bella iniziativa

I bambini ucraini, che sono ospiti nel territorio valligiano, potranno prendere parte ai corsi di nuoto gratuitamente presso il parco natatorio di Viggiano.

L’iniziativa è della società Hydrosport in collaborazione con la Vejanum e il Comune di Viggiano:

“L’idea nasce per dare supporto ai profughi ucraini, per farli integrare non solo magari a scuola, ma anche attraverso lo sport, perché lo sport persegue proprio questo obiettivo: socializzazione ed integrazione anche tra persone che non parlano la stessa lingua”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)