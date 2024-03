Potenza, in provincia trovati oltre 10 cuccioli abbandonati “come rifiuti”! Ecco la denuncia

Nel pomeriggio di giovedì 7 marzo u.s., a seguito di segnalazione telefonica da parte di alcuni cittadini, in Contrada “Torre degli Embrici” del Comune di Rionero in Vulture (PZ), sono stati rinvenuti n. 12 cuccioli di cane, di pochi giorni di vita, abbandonati barbaramente sul ciglio di una stradina sterrata come “rifiuti”.

Di questi cuccioli n. 4 sono stati purtroppo rinvenuti già privi di vita e gli altri n. 8 (di cui 6 femmine e n. 2 maschi), sono stati soccorsi dalle Guardie EcoZoofile della scrivente Associazione, in collaborazione con Agenti della Polizia Locale di questo Comune e con il Servizio Veterinario dell’A.S.P. competente per territorio.

Come fa sapere l’Aisa in una nota:

“I cuccioli sono stati recuperati, curati e rifocillati dai volontari dell’Associazione Italiana Sicurezza Ambientale Sede Regionale Basilicata per poi essere, momentaneamente, trasferiti per le cure del caso presso il canile sanitario autorizzato di cui avvale contrattualmente il Comune di Rionero in Vulture (PZ).

Nel denunciare pubblicamente il vile gesto di abbandonare i cuccioli di cane appena nati come “spazzatura”, ci si appella a chiunque di buon cuore voglia adottarli per donare miglior vita ai poveri animali malcapitati.

Al tempo stesso, si chiede a chiunque sia a conoscenza di informazioni utili in merito all’abbandono dei poveri cuccioli di contattare, anche in forma anonima, le Guardie EcoZoofile dell’A.I.S.A. o il Comando di Polizia Locale del Comune di Rionero in Vulture (PZ), che inoltrerà informativa di reato alla competente Autorità Giudiziaria”.