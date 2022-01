Potenza: in provincia un percorso panoramico per godere del paesaggio e fare sport! Ecco i dettagli

Lavori per 800mila euro per una passeggiata di circa 1 km.

Hanno preso il via a Vietri di Potenza i lavori per la realizzazione di un percorso pedonale panoramico ed attrezzato di circa 1 chilometro lungo Viale Tracciolino.

A darne notizia è il sindaco, avv. Christian Giordano:

“Passeggiata e percorso attrezzato in un’area da sempre punto di riferimento per la comunità.

Frutto di una virtuosa collaborazione tra pubblico e privato.

Si tratta di un’opera che darà un valore aggiunto di rilievo alla nostra comunità.

Un percorso attrezzato dedicato alla passeggiata panoramica e allo sport.

Saranno tra l’altro realizzate delle aree di sosta con attrezzature sportive e sedute panoramiche.

Una delle opere più belle.

Brevi i tempi di realizzazione.

Grazie come sempre a tutti i miei colleghi amministratori, agli uffici comunali, ai progettisti e all’azienda con cui abbiamo stipulato un contratto virtuoso, capace di contemperare gli interessi pubblici e privati.

Una virtuosa collaborazione tra pubblico e privato capace di garantire lavoro all’azienda (e agli operai), una valida mitigazione dell’impatto ambientale già presente e un evidente vantaggio per la comunità sia in termini di sicurezza e di vivibilità (percorso pedonale) sia in termini economici”.

Aggiunge l’amministrazione del Comune di Vietri di Potenza:

“Il Tracciolino (ed il percorso che prosegue lungo la strada comunale numero 12, fino alla Fontanella), per i vietresi è sempre stato un richiamo e un punto di riferimento importante.

Un’opera importante, con una passeggiata separata dalla sede stradale, che comporta lavori per 800mila euro.

Si tratta di un progetto che rientra nell’ambito di un importante accordo contrattuale stipulato dal Comune con la società Cava Fabio, che restituirà benefici rilevanti per la comunità vietrese sia sul piano ambientale che sul piano economico.

Infatti, nei mesi scorsi è stato stipulato un contratto con l’azienda che ha ad oggetto la concessione di un’area comunale attigua alla cava privata già in attività.

L’azienda, che avrà la possibilità di estrarre gli inerti, si è impegnata a mettere in atto un progetto che garantirà una migliore e corretta rinaturalizzazione anche del fronte della montagna già in utilizzo da diversi decenni.

Il Comune di Vietri di Potenza a sua volta otterrà dall’azienda una controprestazione di circa 1,5 Milioni di euro, tra lavori e entrate nelle casse comunali.

Una passeggiata sicura, perchè verrà realizzato un tragitto dedicato esclusivamente ai pedoni.

Agevole, perché sarà separato dal percorso carrabile ed adeguatamente illuminato.

Funzionale, perché oltre alla passeggiata si prevedono attrezzature per lo sport e sedute lungo il percorso, per sostare ed ammirare il panorama anche mediante utilizzo di attrezzature per l’osservazione paesaggistica e astronomica”.

Ecco alcune immagini del progetto.

