Potenza: in provincia vola alto il ricordo dell’Agente Tammone, vittima del dovere! Ecco le foto

Il Questore di Potenza Giuseppe Ferrari ha partecipato oggi 13 novembre ad Albano di Lucania, alla commemorazione in ricordo dell’Ag.Sc. della Polizia di Stato Francesco Tammone – Medaglia d’Oro al Valor Civile, promossa da quell’Amministrazione Comunale in occasione della ricorrenza della Giornata dei Caduti di tutte le guerre.

Alle ore 11.00, in Piazza Salvo D’Acquisto del piccolo centro lucano, paese natìo di Tammone, è stata celebrata una Santa Messa.

Poi, in corteo, le Autorità intervenute, i parenti del Caduto della Polizia di Stato ma anche tanti concittadini ed una rappresentanza degli alunni del locale Istituto Comprensivo, si sono recati presso il “Parco della Rimembranza” per deporre una corona di alloro al monumento in marmo dedicato all’Agente Scelto Francesco Tammone, scomparso tragicamente a Potenza il 10 luglio 1996, vittima di un conflitto a fuoco con un pregiudicato del posto.

Ecco le foto.