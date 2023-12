Potenza: in questa Scuola della provincia il Colonnello Paglia, Medaglia d’Oro al Valor Militare! L’iniziativa

Presso l’Auditorium della Scuola Primaria di Baragiano Scalo dell’IC “Carlucci” tutto pronto per la manifestazione Orientamento sportivo Paralimpico e inclusivo “Incontro tematico sullo sport quale volano per l’integrazione sociale a partire dalla scuola” del 15 dicembre alle ore 10,30.

La Manifestazione è la prima iniziativa di orientamento e informazione sulle opportunità sportive per le persone con disagio affettivo, relazionale e mentale, dopo un periodo di difficoltà acuite, ancor di più per il mondo paralimpico e per chi ha un disagio affettivo e relazionale.

La manifestazione vede la presenza di un testimonial di eccezione come Il Colonnello Gianfranco Paglia, Medaglia d’Oro al Valor Militare, consigliere del Ministro della Difesa e Capitano del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa.

Una persona che, come fa sapere il delegato regionale Basilicata Fisdir:

“con il suo esempio saprà al meglio narrare le opportunità concrete del mondo paralimpico.

Con questi incontri vogliamo arrivare in tutte le case della Basilicata, partendo dalla scuola, dai docenti, alunni e dirigenti, per raccontare una speranza che il mondo sportivo può rappresentare.

Abbiamo bisogno di convincere tutte le persone con disagio a praticare sport, senza retoriche, passerelle e pietismo, il Colonnello Paglia è un mirabile esempio di resilienza sportiva, sociale ed umana.

La manifestazione promossa dalla Delegazione regionale della FISDIR che rappresenta in Italia 10.040 tesserati (102 in Basilicata), 437 società sportive (8 in Basilicata) e 1.500 medaglie internazionali è l’unica federazione riconosciuta per la pratica sportiva con persone con disagio intellettivo e relazionale”.