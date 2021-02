Potenza: in questa via del centro impalcatura pericolante con tavoloni di legno, pali marci, caduta di tegole! Le foto

Ancora degrado nel centro storico di Potenza.

Ecco quanto segnala un cittadino:

“Denuncia pubblica: questo è un vicolo del centro storico della città di Potenza denominato vico fratelli Assisi, chiuso al pubblico, da molti anni, tramite una impalcatura non a norma di sicurezza: la struttura, infatti, presenta pali e tavoloni di legno ormai marci!

Nonostante le varie segnalazioni di abitanti della zona, chi di competenza non ha mai fatto nulla: insomma, si tratta di un vicolo dimenticato in completo degrado, pericolante, con caduta di tegole periodicamente anche dal lato strada, in Via del popolo, ove il passaggio è libero a persone animali e automobili, senza nessuna protezione di messa in sicurezza.

A chi compete?

Chi ha il dovere di farlo?

Prenderanno provvedimenti, quando succederà una disgrazia!

Le amministrazioni, i politici, i sindaci cambiano sempre, ma i problemi dei cittadini e della sicurezza rimangono.

Spero che questa mia denuncia pubblica non venga ignorata ma vengano presi i dovuti provvedimenti a riguardo, per il bene e la sicurezza di tutta la nostra comunità!”.

Ecco le foto che mostrano quanto denunciato.

