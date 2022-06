Potenza: in questo Comune della provincia azzerata tassa rifiuti per tre anni! I dettagli

L’amministrazione del Comune di Satriano di Lucania annuncia una bella notizia:

“Ieri in Consiglio Comunale, nell’ambito dell’approvazione del PEF e delle tariffe Tari 2022, il Sindaco Vita ha annunciato e presentato l’azzeramento della tassa sui rifiuti per le utenze non domestiche per il triennio 2022-24.

La copertura del 100% della Tari interesserà tutte le imprese di Satriano compresi negozi, ristoranti, autofficine e carrozzerie, attività artigianali, distributori di benzina, bar, ecc.

Avranno diritto ad un rimborso del 20% sull’aliquota, per tre anni, anche uffici, agenzie e studi professionali.

L’azzeramento o lo scontro sarò applicato tramite rimborso sulla Tari versata, con copertura economica garantita dai fondi del Progetto Ripov Servizi del Programma Operativo Val d’Agri.

Un aiuto concreto alle attività economiche del nostro territorio e uno stimolo per le nuove imprese, che avranno la tassa rifiuti azzerata per i primi tre anni.

Importanti novità sul fronte TARI anche per le famiglie satrianesi: con le nuove tariffe 2022, le utenze domestiche potranno beneficiare di riduzioni tra il 2 e il 9,56 per cento rispetto al 2021.

L’obiettivo è quello di ridurre progressivamente le tariffe per tutti i cittadini, continuando a migliorare il servizio di gestione rifiuti per aumentare la percentuale di raccolta differenziata: cresce la qualità del servizio e parallelamente diminuisce la TARI .

Con la nuova tariffazione TARI, si aggiunge un altro tassello nel programma di taglio delle tasse, a sostegno di imprese e famiglie, che ha portato ad una riduzione complessiva delle imposte comunali fino al 9% negli ultimi tre anni.

Un piano iniziato nel 2019 con l’equiparazione dei canoni relativi ai fabbricati a quelli dei terreni e proseguito nel 2020 con l’abbassamento dell’ IMU per tutti – ridotta dal 8,60 per mille al 7 per mille- riduzione poi confermata anche per gli ultimi due anni.

Un risultato complessivo importante, soprattutto perché arrivato in un momento storico contrassegnato da condizioni di particolare disagio socio-economico e di aumento dei costi a livello generale”.

