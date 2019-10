Potenza: la Croce Rossa ha “realizzato un sogno” in ricordo dell’amico Enzo, strappato alla vita troppo presto

La Croce Rossa Italiana, per affrontare con efficacia ed efficienza i compiti che lo Statuto prevede, mette in risalto la necessità di fornire ai propri volontari una adeguata preparazione, senza escludere una informazione/formazione corretta ad una utenza esterna.

Per poter espletare al meglio tale compito, c’è necessità di avere strutture ed attrezzature adeguate.

In tale ottica, il Comitato CRI di Potenza ha allestito una sala formativa bella e tecnologicamente avanzata.

Così il presidente del Comitato di Potenza, Michele Quagliano:

“Dopo un lungo lavoro che ha visto la fattiva partecipazione di tanti volontari, si è potuto realizzare questo sogno”.

Purtroppo, solo poco tempo fa è venuto a mancare un giovane volontario Vincenzo Gerardi, per gli amici Enzo, che in anni di partecipazione alla vita associativa si è distinto per l’impegno profuso nello svolgimento del proprio operato.

Da una serie di colloqui avuti con la famiglia di Enzo, si è appreso quanto il ragazzo fosse orgoglioso di essere un volontario della Croce Rossa e con quanto entusiasmo ritornasse a casa stanco ma orgoglioso di aver svolto un servizio delicato ed impegnativo: da qui, la decisione di intitolargli l’aula formativa appena ultimata.

La cerimonia di inaugurazione è avvenuta Domenica 20 Ottobre, alla presenza dei familiari e di una numerosa schiera di amici che hanno voluto testimoniare la dolcezza, la gioia di vivere e l’umanità del nostro amico.

Il presidente Quagliano, nel suo intervento di ringraziamento ai genitori, che con discrezione hanno voluto contribuire a favorire le attività formative che il Comitato con regolarità organizza, ha aggiunto:

“La breve esperienza vissuta nella nostra Associazione certamente non sarà dimenticata e dovrà essere di esempio ai tanti volontari che con abnegazione si impegnano per portare aiuto e solidarietà a quanti ne hanno bisogno”.

Di seguito una foto che mostra la nuova Aula.