Potenza, l’Academy Basket ingaggia Danilo Lorusso! In bocca al lupo

L’Academy Basket Potenza è lieta di comunicare l’acquisizione dell’atleta Danilo Lorusso, ala- pivot nativa del capoluogo di 196 cm.

Dopo la trafila giovanile ed il debutto in prima squadra con l’allora Potenza ’84, il lungo potentino ha vestito le canotte di Bisceglie, Campobasso, Bernalda, Cosenza e Timberwolves Potenza, centrando due prestigiose promozioni con l’Olimpia Matera (dalla B2 alla B1) e Massafra (dalla C1 alla B), nonché contribuendo – sotto la guida di coach Vincenzo Bochicchio – al doppio salto, più di recente, della Basilicata Sport Potenza dalla Promozione alla C Silver, prima di disputare le ultime due stagioni in C Gold con la University Potenza.

Il fresco nuovo arrivo in casa Academy può festeggiare la firma anche con la convocazione per i Mondiali Over 40 che si disputeranno a Mar De La Plata (Argentina) dal 25 Agosto al 3 Settembre, un interessante antipasto di quella che sarà la nuova stagione agonistica nel prossimo campionato di C unica.

Queste le sue dichiarazioni da neoatleta dell’Academy:

“Avevo il desiderio di giocare con l’Academy, quasi come sentissi di dover chiudere un cerchio e dare vita ad un connubio che finora, nonostante con la presidente Bongiovanni avessimo già provato ad unire i nostri intenti, non era ancora andato a buon fine.

La passione, l’amore per questo sport, la possibilità di consigliare e supportare i giocatori più giovani, ma prima di tutte, la motivazione più grande è una squadra a corte impronta cittadina, della quale sono stato orgoglioso di essere stato chiamato a fare parte, accettando di conseguenza senza esitazioni in più la possibilità di giocare nuovamente con Gerardo e Peppe (Esposito e Pace, ndr), ragazzi che ho letteralmente visto crescere, sotto la guida di un coach sempre più consolidato come Vincenzo mi fa letteralmente sentire di essere tornato “a casa”.

Non vedo l’ora di mettermi a disposizione dello staff e dei miei compagni e lottare insieme a loro in campo, per rendere orgoglioso il pubblico potentino che spero sarà numeroso come sempre a sostenerci la domenica al palazzetto“.

La società prosegue, intanto, nel lavoro di allestimento del roster ed ha perfezionato l’iscrizione al prossimo campionato campano di Serie C.a

