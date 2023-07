Potenza, l’Academy Basket conferma coach Vincenzo Bochicchio. Buona stagione

Per la quarta stagione consecutiva, ovvero sin dalla fondazione della società, sarà Vincenzo Bochicchio il capo allenatore dell’Academy Basket Potenza.

Dopo la promozione centrata nell’ultimo campionato di C Silver, il quarantacinquenne coach potentino sarà la guida tecnica anche nel primo campionato di serie C unica che la società presieduta da Anna Bongiovanni disputerà per la stagione 2023-24.

L’ulteriore rinnovo arriva al termine di un’esaltante cavalcata biennale in C Silver condita da cinquanta partite vinte, che ha portato l’Academy a conquistare la promozione migliorando la semifinale centrata nell’anno precedente.

Le parole dell’allenatore potentino arrivano a commentare l’ufficialità del prolungamento del rapporto:

“Sono felicissimo della conferma, dopo la promozione dello scorso anno vogliamo proseguire sulla strada intrapresa.

Spero sia un altro anno pieno di emozioni come sempre accaduto finora, con l’obiettivo di costruire una squadra che sia quanto più possibile espressione ed identità del territorio secondo un concetto di fratellanza che abbiamo concepito con la società sin dall’inizio della nostra avventura.

Non vedo l’ora di iniziare, con l’auspicio che il nostro sogno continui”.

La società è al lavoro per la costruzione del roster, pronta ad annunciare presto le prime conferme e nuovi arrivi.a

