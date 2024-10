Potenza, l’Academy debutta al PalaPergola: ”Vogliamo una vittoria all’esordio casalingo”. In bocca al lupo!

Dopo il vittorioso esordio di domenica a Trani, è tempo anche del debutto casalingo per la nuova Academy.

I rossoblù domenica, con palla a due solo in questa occasione anticipata alle 17.00, ricevono la visita della Blu Vigilanza Fasano, formazione che la settimana scorsa si è presa il lusso di infliggere lo scalpo a Lascuoladibasket Lecce, tra le favorite alla vittoria finale.

E’ finita 80-79 per la squadra allenata da coach Gigi Serrano, brava a risalire dal -13 (18-31) e completare l’inseguimento all’inizio dell’ultimo quarto.

Ancora sotto di un punto dopo la tripla di Cantagalli, Fasano ha trovato nel finale con Imsandt (29 punti all’attivo per il sudamericano chiamato a raccogliere l’eredità di Joaquin Acuna, ex della sfida e oltre 21 punti di media lo scorso anno con la canotta della Blu Vigilanza) i due liberi della vittoria, con l’argentino classe ’85 autentico trascinatore assieme a Musa Janha: da loro sono arrivati 61 degli 80 punti messi a segno dai fasanesi.

Subito protagonista dunque, la coppia di nuovi arrivi – assieme all’infortunato Raicevic – su cui si fonda l’ossatura di una squadra altrimenti molto giovane, ma ricca sicuramente di entusiasmo e fisicità, elementi con i quali l’Academy dovrà fare i conti per non incappare in brutte sorprese ed approcciare la partita nella maniera giusta.

Un copione, probabilmente, non molto dissimile da quello visto sette giorni fa a Trani, quando la squadra capitanata da Peppe Pace, dopo un buon inizio, ha dovuto rimontare uno scarto quasi in doppia cifra per poi avere ragione della matricola Fortitudo solo nel finale.

I rossoblù hanno sofferto la gestione del ritmo compassato della formazione di casa, riuscendo solo in parte a giocare in

velocità così come nelle corde del rinnovato roster potentino, mentre in questa circostanza sarà contemporaneamente importante limitare

difensivamente i principali terminali avversari e cercare, allo stesso tempo, di non far prendere troppo entusiasmo al giovane resto dell’organico avversario.

“La partita di domenica a Trani ci ha subito confermato, nel caso ce ne fosse bisogno, quanto sia necessario essere concentrati per tutta la partita senza ammettere cali nel corso della stessa, non dovendo permettere agli avversari di “accendersi” soprattutto con canestri facili – conferma il capitano rossoblù – siamo riusciti nel corso del quarto periodo a cambiare registro alla sfida in difesa, ma con Fasano dobbiamo farlo sin dal primo quarto.

La crescita anche mentale di una squadra mediamente giovane come la nostra passa principalmente da questi aspetti, dobbiamo

giocare ogni incontro umili ed affamati, consapevoli che questi risultati faranno la differenza nella classifica finale: è il nostro debutto casalingo ufficiale e vogliamo ritrovare il nostro pubblico con una vittoria”.

Palla a due alle ore 17.00 agli ordini dei signori Francesco Solimeo e Marco De Pascalis di Lecce.

Ingresso libero, con possibilità di sottoscrivere tessera sostenitore per la stagione 2024/25.