Potenza: le reliquie di Madre Teresa di Calcutta in questo Comune della provincia! I dettagli

Grande regalo per i fedeli devoti a Madre Teresa di Calcutta, la Santa dei poveri.

Sono ormai trascorsi 110 anni dalla sua nascita.

Donna di fede, di speranza, di carità, di indicibile coraggio, aveva una spiritualità cristocentrica ed eucaristica.

Usava dire:

«Io non posso immaginare neanche un istante della mia vita senza Gesù. Il premio più grande per me è amare Gesù e servirlo nei poveri».

Nata il 26 agosto 1910 a Skopje (Macedonia) da benestante famiglia albanese, Agnes crebbe in una tribolata e dolorosa terra, dove convivevano cristiani, musulmani, ortodossi;

Proprio per tale ragione non le fu difficile operare in India, uno Stato dalle lontane tradizioni di tolleranza-intolleranza religiosa, a seconda dei periodi storici.

Madre Teresa definiva così la sua identità:

«Di sangue sono albanese. Ho la cittadinanza indiana. Sono una monaca cattolica. Per vocazione appartengo al mondo intero. Nel cuore sono totalmente di Gesù».

Le reliquie di Santa Madre Teresa di Calcutta saranno donate alla Chiesa Madre di Palazzo San Gervasio.

Ecco il programma della Parrocchia S. Nicola:

Giovedì 27 Agosto:

Ore 18:00 inizio della Novena;

Domenica 6 Settembre:

Ore 18:30 testimonianza di una suora Missionaria della Carità;

Esperienza di Francesco Lorusso realizzatore del Reliquario della canonizzazione;

Ore 19:00 Celebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Mons. Francesco Sirufo.

