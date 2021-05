Potenza, Luigi ci ha lasciati troppo presto: ecco l’iniziativa per ricordarlo

Domenica 16 Maggio 2021 alle ore 18:00, l’associazione ”La Nuova Cittadella” di cui Luigi Doti era Presidente, installerà un ritratto fotografico in sua memoria.

Come fa sapere l’Associazione:

“L’evento coinvolgerà i familiari, gli amici e coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e di percorrere un tratto di strada insieme.

Il 27/12/2019 noi tutti, che lo volevamo bene, abbiamo appreso la triste notizia della sua morte, senza aver avuto il tempo per prepararci al distacco, ci siamo sentiti improvvisamente smarriti.

Abbiamo perso un grande amico, un punto di riferimento, un portavoce.

Luigi è stato impegnato per il suo rione fin da ragazzo, sempre presente nelle innumerevoli iniziative per la nostra comunità e negli incontri istituzionali portando avanti gli interessi dei cittadini ed è proprio per questo suo modo di fare ed essere, non lasceremo che l’assenza ci rubi i ricordi gioiosi e le esperienze che abbiamo condiviso.

Il dolore per il vuoto che ci ha lasciato lo vogliamo trasformare in impegno e responsabilità così’ come lui tenacemente avrebbe voluto, e seminare l’eredità che direttamente o indirettamente ci ha lasciato: quella di non mollare mai e continuare con le sue idee e il suo progetto.

Ed è così che vogliamo celebrare l’AMICO”.

