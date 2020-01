Potenza-Melfi, viadotto Scescio: scatta il rosso, ma il camion non si ferma! Ecco cosa è successo

Ritornano i problemi di sicurezza sulla Potenza-Melfi, nei pressi del viadotto Scescio (Barile).

Il “Ponte del Diavolo”, così definito “simpaticamente” da chi, ogni giorno, è portato a percorrerlo, è ritornato a far parlare di sé a causa di un mancato incidente.

Ieri, 3 Gennaio 2020, proprio su quel tratto, interessato da doppio senso alternato regolato da semaforo, un camion ha proseguito nonostante la luce rossa, probabilmente mosso dalla convinzione di riuscire ad attraversarlo tutto, senza intoppi.

Peccato che, ad un certo punto, le vetture che giustamente si erano posizionate sulla carreggiata in seguito al “lasciapassare” del verde, siano state costrette a fare dietrofront.

Questa la segnalazione di un cittadino diffusa ieri sui social:

“Buongiorno,

spero non sia l’inizio di un nuovo anno di incidenti, dopo ciò che si è verificato ancora una volta stamane al semaforo del viadotto Scescio.

Noi 4 macchine e furgone già partiti con il semaforo verde, ci siamo visti arrivare velocemente un camion dalla direzione opposta, EVIDENTEMENTE passato col rosso che non riusciva ad arrestare la sua corsa.

Non ci sono davvero parole per il miracolo che siamo riusciti ad avere questa mattina.

E nonostante tutto ciò anche la beffa, col ragazzo camionista che se n è andato RIDENDO.

Io non ho parole!

C’ è necessità di controlli più efficaci regolati anche da personale!”.

Fortunatamente l’azzardo del camionista non ha causato scontri, solo tanto nervosismo e frustrazione, sensazioni ormai all’ordine del giorno quando si attraversa lo Scescio, non nuovo a situazioni paradossali e rischiose.

Ricordiamo, per citarne un paio:

l’ambulanza del 118 che, in pieno codice rosso, ha trovato difficoltà a destreggiarsi tra le vetture ferme nel senso opposto a causa del semaforo;

la rete, posta sui blocchi di cemento usati per dividere la carreggiata, che, trasportata dalle forti raffiche di vento, almeno in un paio di occasioni ha cominciato a sventolare pericolosamente sulla corsia, causando problemi nell’avanzamento oltre che un’ostruzione di visibilità;

nel mese di Maggio, precisamente il 10 ore 14.30, un cittadino afferma:

“sono passato sul ponte c’era il semaforo rosso.

E ho visto passare 8 macchine.

Questo non è da persone civile ma solo baffoni al volante”.

Pericolo in recente aumento?

Oggi, come in altre circostanze, riproponiamo il seguente quesito: per quanto ancora potrà andare avanti questa situazione?