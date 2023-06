Potenza: nel centro storico e nelle contrade più telecamere oltre a controlli rafforzati delle Forze dell’ordine! Ecco i dettagli

Presieduto dal Prefetto di Potenza Michele Campanaro, il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica ha approvato il nuovo Piano coordinato di controllo del territorio della provincia di Potenza.

Presenti, oltre ai vertici provinciali delle Forze dell’Ordine, il Presidente della Provincia di Potenza e gli Ammistratori locali delle Città di Potenza e di Melfi.

Ha dichiarato, in apertura di riunione, il Rappresentate del Governo:

“Il nuovo Piano che oggi approviamo è strumento di assoluta importanza nella gestione delle politiche della sicurezza, perché si pone l’obiettivo di ottimizzare l’impiego delle risorse umane e strumentali e rendere un servizio sempre più efficiente a tutela della sicurezza dell’intera comunità potentina.

Questa nuova pianificazione ridefinisce la precedente approvata nel lontano 2010, recependo le linee strategiche del Ministero dell’Interno per il controllo coordinato del territorio, dando attuazione ai concetti di polizia di prossimità, di sicurezza partecipata ed integrata e rendendola funzionale alla prossima attivazione, anche qui in Basilicata, del Numero Unico di Emergenza Europeo 1 1 2”.

Il nuovo Piano coordinato di controllo del territorio – P.C.C.T. sarà operativo dal 1° Luglio prossimo, trovando attuazione, in particolare, nel capoluogo regionale e nella Città di Melfi.

Nel restante ambito provinciale, la ripartizione del controllo del territorio e degli interventi operativi è assicurata dalle distinte dislocazioni dei presidi della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri, in quanto Forze di Polizia a competenza generale.

Per il capoluogo, il territorio è suddiviso in tre quadranti, individuati sulla base dei criteri dell’estensione territoriale, della densità abitativa, della consistenza dei fenomeni criminali e della presenza di obiettivi sensibili.

Per la Città di Melfi, invece, sono due i quadranti di intervento, individuati con gli stessi criteri.

In ogni zona d’intervento delle due città, il controllo è assicurato, dalle 00.00 alle 24.00, da Polizia di Stato ed Arma dei Carabinieri, in forma alternata e con rotazione giornaliera, assicurando pieno coordinamento e scambio informativo tra le Sale Operative.

In aggiunta al concorso della Guardia di Finanza, quale Forza di Polizia a competenza speciale, la nuova pianificazione valorizza, inoltre, ruolo e compiti delle Polizie Locali di Potenza e Melfi, che assicureranno, oltre agli interventi per incidentalità stradale, anche quelli di “sicurezza urbana” (incuria, degrado, danneggiamento al patrimonio, occupazioni abusive, abusivismo commerciale, accattonaggio, abuso di alcol, etc.) , nella fascia oraria 08.00-20.00 e, per il solo capoluogo, 08.00-22.00 durante la stagione estiva.

Per la Città di Potenza, il nuovo Piano coordinato di controllo del territorio potrà anche avvalersi delle importanti potenzialità offerte dalla tecnologia, grazie all’implementazione del sistema di videosorveglianza, con l’installazione di 22 nuove telecamere (11 nel centro urbano e 11 nelle contrade, che andranno ad integrarsi con quelle già esistenti), per le quali il Ministero dell’Interno ha assicurato, proprio nei giorni scorsi, un finanziamento di € 250.000,00, nell’ambito del P.O.C. – Programma Operativo Complementare “Legalità 2014-2020”.

Dopo l’approvazione piena e condivisa del Piano coordinato di controllo del territorio, la riunione di Comitato è proseguita analizzando il recente episodio verificatosi nel centro storico di Potenza, con l’aggressione di una coppia di ragazzi italiani ad opera di due cittadini extracomunitari irregolari.

Ha dichiarato il Prefetto Campanaro:

“Ringrazio, anzitutto, gli operatori delle Forze dell’Ordine, Polizia di Stato ed Arma dei Carabinieri in particolare, per la tempestività dell’intervento effettuato che ha consentito di individuare e fermare prontamente gli autori del grave episodio verificatosi nell’ultimo fine settimana, quando le vie del centro storico si riempiono di tanti ragazzi”,

Il Rappresentante del Governo ha, quindi, informato i componenti del Comitato che si è di recente insediato il Tavolo prefettizio incaricato di mettere in campo, attraverso la stesura di un documento programmatico, iniziative per la prevenzione ed il contrasto del disagio giovanile, condividendole nella maniera più ampia possibile, con la pluralità di soggetti pubblici e privati, ma sull’assunto della centralità del ruolo delle agenzie educative, famiglia e scuola.

"Ai nostri ragazzi dico che va senz'altro assicurato il divertimento, ma sempre in una cornice di piena sicurezza e senza gli eccessi che possono degenerare in condotte, a volte illegali, che minano la civile convivenza ed alimentano una forte percezione di insicurezza nei residenti", ha aggiunto il Prefetto Campanaro che ha disposto, a partire dal prossimo fine settimana e con cadenza periodica, servizi interforze "ad alto impatto" nel centro storico, finalizzati al contrasto alla vendita a minori di bevande alcoliche ed allo spaccio ed al consumo di sostanze stupefacenti, oltre all'accertamento di forme d'inquinamento acustico, avvalendosi in questo caso del supporto assicurato dal Direttore Generale di A.R.P.A.B., intervenuto all'incontro.

