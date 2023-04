Potenza: “nel centro storico sempre più bande di spacciatori e ragazzini in evidente stato di ebbrezza”! La denuncia

A Potenza, il centro storico, con il ritorno del bel tempo, torna a popolarsi.

Nello scorso weekend molti erano i turisti in giro per la Città di Potenza, soprattutto in Centro Storico.

Tuttavia la nota dolente resta quella della maggiore sicurezza.

Un cittadino denuncia:

“Purtroppo si nota, insieme ai bellissimi scorci nei vicoli, la sempre più endemica presenza serale di bande di spacciatori e ragazzini in evidente stato di alterazione ed ebbrezza dovuta non si sa a cosa…!

Servono controlli e sicurezza per attrarre famiglie e fruitori delle offerte delle varie attività commerciali al Centro Storico a Potenza.

Residenti e commercianti possono poco se non segnalare il disagio delle situazioni incresciose che proliferano in giro nei vari vicoli e piazzette e nella stessa via Pretoria.

Deturpamento, degrado e anarchia vanno impedite!

Aiutiamo Potenza a crescere e non a regredire!”.

