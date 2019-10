Potenza, oggi la fiaccolata per non dimenticare la scomparsa di Francesco: i dettagli

A Potenza ancora dolore per ciò che è successo al giovanissimo Francesco Telesca, il 18enne ritrovato nei pressi del parco di Montereale la sera del 24 marzo in gravissime condizioni.

Dopo mesi di ricovero in ospedale (nei quali ha lottato tra la vita e la morte) lo scorso 3 luglio si è purtroppo spento.

Cosa sia successo esattamente al giovane, tutt’oggi, resta ancora avvolto nel mistero.

Le indagini continuano ad essere aperte.

La nostra città non dimentica Francesco e l’oscuro alone che avvolge la sua scomparsa.

Organizzata infatti una fiaccolata per tenere viva la fiamma del suo ricordo e per continuare a far luce sulla vicenda.

La fiaccolata partirà questa sera alle ore 19:00 da Via della Pineta con arrivo previsto alle ore 20:00 presso la Chiesa di San Michele, dove verrà celebrata la Santa Messa.

Ci stringiamo al dolore della famiglia per la gravissima perdita.