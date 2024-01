Potenza: oggi l’Epifania si festeggia nella Villa di Santa Maria! Ecco cosa c’è in programma

Pronti a volgere al termine gli eventi natalizi a Potenza.

Molteplici le proposte culturali messe in campo quest’anno, con concerti in chiesa, mostre, spettacoli teatrali, di magia, mercatini, luminarie artistiche e tante altre iniziative pensate, volute e realizzate per coinvolgere le famiglie, tutti i potentini e quanti hanno voluto trascorrere parte delle festività nel capoluogo lucano, all’insegna del divertimento, della socialità e della condivisione.

Il Comune di Potenza rende noto in proposito che oggi, 6 Gennaio 2024, giorno dell’Epifania, è in programma una piacevole animazione nella Villa di Santa Maria.

L’appuntamento è alle 17:30.

Ecco i dettagli.