Potenza: “la città capoluogo di regione perde la dirigenza di un istituto che da sempre rappresenta un fiore all’occhiello della nostra comunità”. I dettagli

“Leggiamo con stupore e preoccupazione che nel piano di Dimensionamento scolastico confermato con delibera di Giunta, la dirigenza del Polo agrario di Potenza sarà accorpata con quella dell’Istituto Alberghiero Di Pasca, con spostamento della presidenza presso quest’ultimo.

La cosa ci meraviglia e sorprende allo stesso tempo.

Come si può permettere una simile delibera tenuto conto che l’assessore con delega proprio all’agricoltura e che tanto ha a cuore le sorti del capoluogo, non sia riuscito ad invertire tale azione?”.

È quanto riferito in una nota dal circolo di Italia Viva Potenza che prosegue:

“In sintesi, avevamo letto che dalle proposte uscite dalla Terza e Quarta commissione consiliare, riunitesi lo scorso 3 gennaio, era stato chiesto alla Giunta di, testuali parole, ‘soddisfare l’istanza IPSASR G. Fortunato di cui alla nota prot. n. 4 del 2 gennaio 2024, di mantenere la dirigenza scolastica a Potenza con le sedi coordinate di Lagopesole e Sant’Arcangelo al fine di mantenere il polo agrario della provincia di Potenza'”.

Dichiara il Segretario cittadino Bruno Saponara che aggiunge:

“Riteniamo davvero assurdo che si sia giunti a un esito così inaspettato.

Per questo, come circolo cittadino di Italia Viva, prendiamo atto che la città capoluogo di regione perde la dirigenza di un istituto che da sempre rappresenta un fiore all’occhiello della nostra comunità.

Non si tratta di campanilismo o orgoglio, siamo ben lontani da ciò, ma ci interessa che la dirigenza non sia stata tutelata e difesa in una scelta che a noi appare a dir poco scellerata”.