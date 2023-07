Potenza: “orgogliosi per la promozione in serie C dell’arbitro Stefano Vito Martinelli”! Congratulazioni

“Dopo molti anni finalmente la città di Potenza torna ad avere un proprio rappresentante del mondo arbitrale tra i professionisti del calcio.

La promozione in serie C dell’assistente Stefano Vito Martinelli ci rende particolarmente orgogliosi perché conferma la bontà del lavoro svolto dalla sezione potentina dell’AIA, che con professionalità, abnegazione e tanto spirito di sacrificio, consente a giovani sportivi della nostra città e del suo hinterland di prepararsi adeguatamente per affrontare le sfide che propone un mondo affascinante, ma al contempo difficile e competitivo quale è quello del calcio.

I complimenti al giovane Martinelli e al presidente della sezione potentina Mario Loffredo per il prestigioso traguardo conseguito”.

È quanto dichiara l’assessore allo Sport del Comune di Potenza, Gianmarco Blasi.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)