Potenza: per i piccoli pazienti dell’Ospedale una grande sorpresa con Tonio Cartonio, il folletto più famoso della tv! I dettagli

Oggi 6 Gennaio, in occasione dell’Epifania, la Già Assessora all’infanzia del comune di Potenza, Marika Padula in collaborazione con l’ospedale San Carlo ed il Garante dell’infanzia della Regione Basilicata Vincenzo Giuliano, ha organizzato un pomeriggio in streaming per tutti i bambini che attraverso i propri genitori si collegheranno direttamente sul profilo Facebook della Padula che dichiara:

“La nota più dolce dell’iniziativa, è il coinvolgimento del reparto di pediatria dell’Ospedale San Carlo, diretto dal primario Dott.Manieri, il quale a accolto con grande entusiasmo la partecipazione dei piccoli degenti, che in queste ore particolari, a causa del Covid, si ritrovano ad affrontare oltre alla propria condizione sanitaria, anche la triste condizione di solitudine circoscritta alle mura ospedaliere, seppure con l’ottima assistenza di tutto il personale sanitario e dal calore dei propri genitori”.

Dalle 16:00 del pomeriggio, sul profilo Facebook dell’ex assessora, si susseguiranno diversi scrittori e narratori come Maurizio De Fino, Gianluca Caporaso e Mario Pennacchio, che attraverso i propri scritti, con originalità cercheranno di intrattenere il pubblico.

Ospite d’onore della manifestazione, sarà Danilo Bertazzi, in arte Tonio Cartonio, che con il programma Rai “La MELEVISIONE” dal 1999 ha intrattenuto milioni di bambini davanti lo schermo, con le avventure del famoso fantabosco.

Il famoso folletto, si collegherà in diretta per salutare dopo un suo video di intrattenimento, organizzato per l’occasione, tutti i bambini che seguiranno la diretta.

Conclude Marika Padula:

“Questa iniziativa, oltre ad intrattenere vuole avere come scopo la promozione della lettura.

Diverse copie infatti saranno omaggiate a tutti i bambini che prontamente ne faranno richiesta, attraverso una libreria potentina che si è mostrata disponibile nel veicolare la distribuzione.

Come si sa, i bambini abituati ai libri, sono più inclini alla lettura in autonomia e sviluppano capacità maggiori verso gli stimoli esterni.

Continua il mio impegno nel sociale, ed attraverso queste manifestazioni di vicinanza ai bambini ,”fascia da sempre più debole”, che non dobbiamo mai dimenticare di valorizzare, soprattutto in queste ore”.

