Su 1646 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19, le positività riscontrate riguarderebbero 222 persone (dati comune per comune in attesa di aggiornamento).

La percentuale dei contagiati lucani sarebbe del 13,48% (ieri era del 5,50%).

Nelle stesse giornate si sarebbero registrate 35 guarigioni (dati comune per comune in attesa di aggiornamento).

Nessun decesso.a

