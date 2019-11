Potenza, in provincia no all’eolico selvaggio: “la Basilicata è stanca di essere la “cavia” di questo nuovo scempio”

Il Movimento cinque stelle di Ruoti del gruppo “Ruoti in Movimento” continua la sua battaglia contro il parco eolico, o meglio l’industria eolica nel bosco di Ruoti.

Fanno sapere in una nota:

“Dopo i vari sit-in e dopo la raccolta firme avviata insieme a cittadini, associazioni e partiti presenti sul territorio che ha visto una grande partecipazione anche dai paesi limitrofi, il gruppo “Ruoti in Movimento” ribadisce il suo secco NO, precisando che se il procedimento non verrà bloccato scenderemo in piazza rifacendoci alla battaglia di Scanzano contro le scorie, perché la Basilicata è stanca di essere la “cavia” di questo nuovo scempio.

Precisiamo ancora una volta di non essere contro l’eolico, di fatto rappresenta una valida alternativa al petrolio, siamo invece contrari all’eolico selvaggio e a chi sta usando questa fonte rinnovabile per uno sporco business a fine economici e a danno dei cittadini.

Come tutti ormai sanno, questo parco verrebbe istallato in uno dei luoghi più suggestivi di Ruoti che sono il Bosco, il lago scuro e verrebbe intaccato anche il sito di interesse comunitario detto “Monte Li Foi”, riconosciuto a livello europeo meritevole di tutela ambientale e paesaggistica.

In questa battaglia chiediamo ancora una volta la partecipazione e l’unione di tutti i cittadini e chiediamo a gran voce ai politici lucani e soprattutto ai nostri “portavoce” di fare ciò per cui il popolo gli ha eletti e cioè far sentire la voce nelle istituzioni di migliaia di cittadini che sono stanchi di essere martoriati dallo scempio dell’eolico selvaggio e del petrolio che stanno caratterizzando la nostra Basilicata e di non ricordarsi solo di tali nelle campagne elettorali, in modo tale che sia l’inizio per riavvicinare alla politica tutti quei cittadini ormai stanchi, affranti e soprattutto incazzati”.