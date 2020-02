Potenza: questa scuola dà il via ad un “programma di rinascenza culturale ed economica, incentrato sullo Sport”! I dettagli

Si terrà Venerdì 7 Febbraio alle ore 10:00 nella Sala Pinacoteca dell’Istituto Comprensivo Domenico Savio di Potenza la presentazione dei Laboratori Emozionali “Potenza Città Europea dello Sport 2021 per la rinascita socio-economica della Basilicata”.

L’iniziativa, che rientra nell’Accordo ‘Basilicata in Marcia per la Cultura’, partirà in maniera sperimentale dalla prossima settimana dall’ I. C. Domenico Savio di Potenza per poi, l’anno prossimo, coinvolgere tutte le scuole di ogni ordine e grado della regione e tutti i comuni lucani in un programma di rinascenza culturale ed economica, incentrato sullo Sport come Scuola di Vita e sul Patrimonio Culturale, volano per uno sviluppo eticosostenibile con la realizzazione di Itinerari Turistici Emozionali.

Interverranno:

Donatella Merra, assessore regionale Infrastrutture e Mobilità;

per il Comune di Potenza Alessandro Galella, assessore all’Ambiente e Turismo, Patrizia Guma assessore allo Sport, Alessandra Sagarese assessore alla Pubblica Istruzione;

alunni, insegnanti e la dirigente scolastica Diana Camardo;

Angela Granata, presidente dell’Unicef di Basilicata;