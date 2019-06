Esami di Maturità: queste le tracce della seconda prova

Ieri ha avuto inizio il periodo più caldo dell’estate per migliaia di studenti alle prese con i tanto temuti Esami di Maturità.

Quest’anno saranno 156 le commissioni d’Esame, 102 nella provincia di Potenza e 54 in quella di Matera, con 538 Commissari nominati su 309 classi coinvolte.

Diverse le novità in seguito al decreto legislativo 62 del 2017.

Per la prima prova erano previste 7 tracce: due analisi del testo e 5 argomentative.

Per quanto riguarda i tanto temuti orali, non ci si presenterà più davanti alla Commissione con la tesina, ma tutto dipenderà dall’estrazione casuale di un documento (un’immagine, un testo o altro) contenuto in buste predisposte dalla commissione durante la riunione preliminare.

Sulla base del materiale estratto, il maturando dovrà argomentare.

Nello specifico, la commissione predisporrà un numero di buste chiuse.

Il giorno dell’esame il presidente della commissione estrarrà tre buste e il candidato dovrà sceglierne una.

Durante l’esame orale, i candidati dovranno anche presentare la relazione sulle attività condotte durante il percorso di studi, come l’alternanza scuola lavoro, e rispondere alle domande di educazione civica

Ieri i ragazzi hanno svolto la prima prova scritta, quella di italiano.

Oggi la seconda prova, quella multidisciplinare, diversa per ciascun indirizzo di studi.

L’importante novità della seconda prova scritta dell’esame di Stato, introdotta dal decreto legislativo 62/2017, consiste nel fatto che essa può riguardare una o più materie che caratterizzano ciascun percorso di studi e non una sola, come è stato fino allo scorso anno scolastico.

Tacito e Plutarco gli autori scelti per il Liceo Classico quest’anno.

Il testo della versione latina è tratto dalle “Historiae”, mentre quello della versione greca da “Vita di Galba”, inerente all’assassinio di Servio Suplicio Galba e all’acclamazione di Otone.

La prova di Matematica e Fisica prevede studi di funzione collegati a due problemi di elettromagnetismo: il primo sui fili percorsi dalla corrente, il secondo su un condensatore.

Per superare la prova, ai ragazzi si chiede di rispondere ad almeno quattro quesiti su otto e di svolgere almeno un problema su due. Tra gli otto quesiti c’è anche un problema di relatività ristretta.

Per il Liceo artistico, indirizzo arti figurative plastico scultoreo, la traccia proposta agli studenti è “dall’autoritratto al selfie”, mentre per l’indirizzo audiovisivo e multimediale la traccia riguarda la luna e l’anniversario dello sbarco del 1969 (è uno degli anniversari che ricorrono quest’anno).

La traccia di Scienze umane parte dai testi tratti da “Lettera a una professoressa” (libro del 1967 scritto da alcuni ragazzi della scuola di Barbiana, sotto la supervisione di don Lorenzo Milani) e “Storia della scuola” di Saverio Santamaita.

La traccia di Economia aziendale riguarda i quattro rischi del business e il conto economico di Alfa spa, dal quale emerga il miglioramento del risultato economico e del rischio di credito.

Seguono poi una serie di quesiti: il candidato deve sceglierne due.

Questo secondo quanto si apprende dalla Community ScuolaZoo.

