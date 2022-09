Potenza: “siamo a circa 3 km dal centro città ma le linee telefoniche mobili e fisse prendono in modo penoso”! La segnalazione

Purtroppo alcune zone di Potenza non vantano una buona connessione alla rete e ciò crea non pochi disagi ai cittadini che si sentono isolati e abbandonati.

Ecco quanto denuncia un cittadino potentino:

“Mi trovo nella zona periferica (Contrada Faloppa) della città a circa 2/3 km dal centro città e viviamo in un modo penoso per quanto riguarda le linee telefoniche mobili e fisse!

Dopo anni di lotta con qualsiasi operatore nessuno ha dato nemmeno un minimo di ascolto, aiuto.

L‘ultimo impianto che trasmette segnale si trova nella Contrada Ciciniello ma per forza della natura la montagna essendo molto alta ostacola il segnale e il resto della mappa è completamente VUOTO!

Possibile che non ci sia modo di far richiesta ad un operatore di creare un impianto che possa risolvere questi problemi?

Non sto chiedendo la fibra che richiede mesi, anni collegamenti su strada ma un po’ di segnale per riuscire a usare anche tecnologie come la FWA.

Ad oggi ciò che ci rimane è quello che arriva dal centro città con lunghe distanze disturbi di segnale per non parlare che viviamo più mesi in inverno con il maltempo.

Davvero è proprio impossibile avere una DECENTE linea.

Il test di velocità è eseguito con un antenna sul tetto di Tim.

Non commento sull’interno dell’abitazione con i cellulari”.

È lo stesso anche per voi?

