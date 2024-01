Potenza, su questa strada della provincia in corso l’intervento di realizzazione della nuova variante: ecco le modifiche alla circolazione

Lungo la strada statale 18 “Tirrena Inferiore” è in corso l’intervento di realizzazione della nuova variante in gallerie ad Acquafredda e Cersuta di Maratea.

per i veicoli che percorrono la SS18 (dalla Calabria, in direzione Sapri): deviazione obbligatoria allo svincolo di Castrocucco di Maratea, con prosieguo sulla SS585 sino all’intersezione con la strada provinciale ex SS104 fino a Sapri in corrispondenza dell’innesto con la SS18 e viceversa.

In alternativa, per i soli veicoli di massa inferiore alle 3,5 tonnellate che percorrono la SS18 (da Castrocucco di Maratea in direzione Sapri): uscita obbligatoria al km 223,550 della SS18 (località Ondavo), con prosieguo sulla provinciale 3, sino all’innesto con la SS585 al km 15,000 e poi percorrere la SS585 in direzione nord fino all’innesto con la strada provinciale ex SS104 fino a Sapri in corrispondenza dell’innesto con la SS18 e viceversa.