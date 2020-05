Potenza, torna dalla Toscana ma niente tampone! Dopo l’appello della compagna finalmente il test dall’esito NEGATIVO! Può riabbracciare sua figlia

Ricorderete sicuramente la storia della giovane potentina Alessandra, residente a Tito, la quale pochi giorni fa denunciava la mancanza di tampone richiesto dal suo compagno, di ritorno dalla Toscana:

“Il mio compagno si è messo in autoisolamento lontano da me e la sua bambina che non vede da due mesi.

Ad oggi, 8 maggio, ancora rimbalziamo da una chiamata all’altra e da un numero all’altro per ricevere informazioni e per sollecitare un possibile tampone che dia la possibilità al mio compagno, in caso di esito negativo, di riabbracciare la propria famiglia e di condurre una vita normale nel rispetto delle indicazioni dateci per la fase 2″.

Siamo lieti di comunicare che la situazione per la famiglia di Alessandra è notevolmente migliorata.

Le istituzioni dopo il nostro articolo si sono mobilitate per dare loro le risposte di cui avevano bisogno.

Così, dopo aver letto il grido d’aiuto della giovane donna, la consigliera al Comune di Potenza, Stefania Polese, tramite la nostra Redazione si è messa in contatto con la donna per aiutarla.

Alessandra, infatti, sabato ci ha comunicato:

“stamattina il mio compagno ha fatto il tampone. Attendiamo il risultato”.

Ebbene, l’attesa per quanto breve è stata estenuante ma finalmente si è venuti a conoscenza del risultato che tutti speravamo di sentire e a comunicarcelo nuovamente è la giovane mamma:

“volevo ancora una volta ringraziarvi a nome di tutta la mia famiglia, perché grazie alla vostra pubblicazione e all’aiuto di Stefania, il mio compagno ieri ha fatto il tampone e ricevuto in serata il risultato… NEGATIVO!

Quindi siamo di nuovo insieme.

Spero che le cose si possano sbloccare anche per altre persone che sicuramente saranno nella stessa situazione”.

Un messaggio di speranza e un lieto fine che arriva dopo giorni di angoscia e che finalmente vede riunita una giovane famiglia.

Per noi, per il nostro lavoro e per il periodo che stiamo affrontando, non poteva esserci notizia più bella.

Auspichiamo lo stesso esito anche per le persone ancora in difficoltà.

I nostri migliori auguri ad Alessandra, alla sua famiglia e a tutti coloro che con coraggio continuano a combattere.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)