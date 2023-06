Potenza: torneo di basket internazionale al PalaPergola! Ecco quando

Weekend di basket internazionale al PalaPergola.

Da venerdì 30 Giugno a Domenica 2 Luglio, infatti, la Nazionale Under 18 Maschile Italbasket, a Potenza già da una settimana per preparare gli Europei di Nis (Serbia), affronterà in un quadrangolare organizzato da Comitato ASI Basilicata in collaborazione con Comitato Regionale FIP Basilicata, i parietà di Germania, Slovenia e Repubblica Ceca.

Due le partite al giorno in calendario, alle ore 18.00 e alle ore 20.30

Domani alle 21.15, presso il Grande Albergo di Potenza, la conferenza stampa ufficiale di presentazione del torneo.

Di seguito la locandina con i dettagli.

