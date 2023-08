Potenza: un festival dedicato ai bambini e all’infanzia! Ecco gli appuntamenti gratuiti

Sarà dedicata alle Costellazioni la 7° edizione de La Città delle Infanzie, che partirà Giovedì 7 e proseguirà fino a domenica 10 Settembre, a Potenza.

Un festival che si consolida come uno dei più interessanti dedicati ai bambini e alle infanzie del Mezzogiorno, organizzato e ideato dallo scrittore e direttore artistico Gianluca Caporaso e La Luna al Guinzaglio, storica associazione potentina, che con l’occasione festeggia anche i suoi vent’anni di attività sul territorio e che è stata in grado, nel corso del tempo, di avere tra i suoi partecipanti spettatori provenienti non solo dal nostro contesto regionale, ma anche da contesti extraregionali.

Il tema di quest’anno dedicato alle Costellazioni sarà declinato, soprattutto attraverso i laboratori, in una serie di iniziative che porteranno, con materiali di ogni tipo, dall’inchiostro al cotone, dalle stoffe ai bottoni, fino ad arrivare a reperti del quotidiano, a realizzare mappe stellate, nuove costellazioni, tragitti stellari fantastici.

Ai laboratori creativi, si aggiungeranno poi le proposte di spettacolo con i graditissimi ritorni di Ippolito Chiarello e il suo “Cuore a pedali”, liberamente ispirato al libro di Caporaso “Appunti di Geofantastica” , che andrà in scena al MOON nella serata di venerdì 7 e Alfonso Cuccurullo, con la sua performance teatrale “Perchè cadono le stelle?” nella serata conclusiva del festival, domenica 10 settembre, sempre al MOON.

Diversi saranno poi gli appuntamenti letterari con autori di rilievo del panorama nazionale, tra questi per la prima volta assoluta al festival Bruno Tognolini, uno dei più grandi poeti contemporanei per “bambini e per i loro grandi” come ama definirsi, con un doppio appuntamento nella giornata di sabato 9 settembre: la mattina terrà un seminario dal titolo “La parola poetica”, rivolto ad insegnanti ed educatori, presso la Biblioteca Lorenzo Ostuni di Tito e la serata sarà dedicata, invece, alle letture poetiche “Rime di rabbia e altre bellezze”, per tutti a partire dai 6 anni di età, presso il MOON.

Un altro autore farà il suo esordio al festival, Rocco Pinto, libraio torinese di origini lucane, che, giovedì 7 settembre, presso il MOON, presenterà il suo primo libro “Viaggi di Carta” introdotto e moderato dalla docente e blogger Giuditta Casale, mentre Mario Pennacchio, storico amico del festival, tornerà a trovarci per la presentazione de “L’Approdo”, domenica pomeriggio al MOON.

La manifestazione sarà raccontata sui canali social “La città delle Infanzie”.

Gli eventi, come sempre, saranno gratuiti, fino ad esaurimento posti, ma per parteciparvi è obbligatoria la prenotazione esclusivamente sul nostro sito: https://www.lacittadelleinfanzie.it/ , dove è possibile trovare anche tutte le informazioni dettagliate sul programma del festival.

L’iniziativa è autofinanziata da La Luna al guinzaglio con il contributo di soggetti privati che hanno scelto di destinare una parte dei loro proventi per la copertura delle spese relative agli ospiti e alle loro performance.

Un investimento per la crescita culturale e sociale delle infanzie e del territorio.a

