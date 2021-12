Potenza: vivo il ricordo di Giovanna Pastoressa, strappata alla vita a soli 28 anni. Ecco l’iniziativa a lei dedicata

Il prossimo sabato 18 dicembre, a partire dalle ore 10.30, l’Ordine degli Psicologi della Basilicata ospiterà nella sua sede del capoluogo, in via della Chimica 61, la cerimonia di premiazione della tesi di laurea vincitrice del “Premio Giovanna Pastoressa”.

Il concorso, indetto nello scorso mese di aprile e culminato in ottobre, era rivolto agli iscritti dal 2015 all’Ordine lucano che avessero realizzato una tesi di laurea su temi particolarmente cari alla compianta dott.ssa Giovanna Pastoressa, scomparsa in un tragico incidente nella sua città natale, Lauria (PZ).

Tra questi, resilienza, psicologia e alimentazione, psicologia e sport, non violenza e parità di genere, psicologia scolastica.

Il dott. Antonello Chiacchio, consigliere dell’Ordine e promotore dell’iniziativa, ha dichiarato:

“Sarà un momento di grande emozione, una occasione preziosa per rendere onore alla memoria di una giovane collega, andata via troppo presto e che ricorderemo sempre per il suo essere gentile e decisa, vitale e riservata.

Aveva un entusiasmo coinvolgente e mi piace pensare che il suo esempio possa lasciare traccia e segno, nel lavoro e nella vita di tutti noi”.

La presidente dell’Ordine, la dott.ssa Luisa Langone, ha sottolineato:

“Una prima edizione che ci riempie di orgoglio, dato il grande numero di partecipanti (sono numerosi i giovani colleghi che vi hanno aderito) e che sigilla un sentire comune, immediatamente recepito anche dall’Università di Chieti, dove la dott.ssa Pastoressa aveva studiato, che ha indetto una ulteriore manifestazione.

Quella del 18, sarà una giornata dal valore fondante”.

