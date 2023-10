Primo successo stagionale dell’Academy Basket Potenza! Complimenti

Come nella più bella delle favole, sono due tiri liberi del capitano Giuseppe Pace, al vero rientro dopo nove mesi di assenza, a regalare la prima vittoria stagionale all’Academy sul parquet di Cercola.

Dopo il rinvio della prima giornata in casa con Sant’Antimo, i potentini passano – come già accaduto anche nel mese di Gennaio – sul campo napoletano, al termine di una partita equilibrata e non senza errori, ma che tuttavia i ragazzi di coach Bochicchio conducono con merito per la sua quasi intera durata, ad eccezione di un frangente ad inizio terzo quarto.

L’ultimo arrivato Banin e due triple di Esposito innescano un primo tentativo di fuga (15-22 all’11’) che i padroni di casa riescono ad arginare solo con i tanti tiri liberi (otto nel primo quarto, a fronte di appena tre canestri su azione), prima che la partita torni a scorrere sui binari del sostanziale equilibrio.

Un gioco da tre punti di Smorra e le triple di De Rosa e Moccia spingono Cercola a condurre (35-31) ad inizio del terzo periodo, ma l’Academy non perde la bussola e con due canestri pesanti di Borioni ed un gioco da quattro punti nella stessa azione griffato dall’argentino e dal capitano Pace, trova addirittura il massimo vantaggio sul +12 (42-52).

Ai potentini manca, però, privi di Danilo Lorusso per un infortunio alla mano sinistra, il colpo del ko, che consente agli arancioneri di impattare a quota 54 con l’ultima bomba di Moccia e sorpassare con i due liberi di Luongo (58-57).

Dall’altra parte, ben innescato da Borioni, Giuseppe Pace, 1/7 fin lì dalla linea della carità, risponde con la stessa moneta prima di un susseguirsi di errori su ambo i lati, che lascia l’ultimo possesso a Cercola, ma il tiro da tre ben costruito e preso da Smorra si spegne sul ferro, decretando il primo successo stagionale dell’Academy.

Sabato 14 alle 16.30 una nuova trasferta ad Ischia, prima del doppio impegno casalingo con Sant’Antimo e Matese.

ASD Pallacanestro Cercola – Academy Basket Potenza 58-59 (15-20; 29-31; 46-52)

Cercola: Nappo 4, Moccia 13, Scognamiglio 1, Gervasio 3, Smorra 12, De Rosa 6, Luongo 14, Platano 3, Hauber 2. NE: Sannino, Romano e Cavalli. All. Esposito

Academy: Banin 17, Vece ne, Pace 11, Labovic, Borioni 17, Assui 2, Guglielmi ne, Cagnacci 4, Serra ne, Naddeo, Esposito 8. All. Bochicchio, Ass. Viggiano e Lorusso

Arbitri: Petruzziello e Petrisco di Avellinoa

