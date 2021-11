Pzifer annuncia il grande successo della sua pillola contro il Covid-19. Ecco i risultati dei test

La casa farmaceutica Pfizer ha fatto sapere che la sua pillola antivirale sperimentale contro il Covid-19 riduce i tassi di ricovero e morte di quasi il 90%.

Ha aggiunto che chiederà autorizzazione il prima possibile alla Food and Drug Administration negli Usa e ad altri regolatori internazionali.

Nei risultati preliminari diffusi dalla compagnia sullo studio su 775 persone adulte, i pazienti che hanno assunto il farmaco assieme a un altro antivirale hanno visto ridursi il tasso combinato di ricovero e morte dell’89% in un mese, rispetto a chi ha assunto un placebo.

Meno dell’1% ha dovuto ricorrere al ricovero, nessuna persona è morta.

Nel gruppo di confronto, il 7% è stato ricoverato e i decessi sono stati sette.

Le persone partecipanti allo studio non erano vaccinate, avevano sintomi medi-moderati di Covid-19, erano considerate ad alto rischio di ricovero per problemi di salute come obesità, diabete e malattie cardiache.

Pfizer sottoporrà i risultati parziali del trial alla Fda statunitense per ottenere l’autorizzazione all’uso di emergenza.a

