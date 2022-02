Raccordo Sicignano-Potenza: ecco le ultime modifiche alla circolazione

Per l’ultimazione delle attività lavorative relative al completamento dell’impalcato del viadotto ‘La Tora I’, per due notti comprese tra domani, martedì 15 febbraio e giovedì 17 febbraio (tra le 21.00 e le 6.00 del giorno successivo) sarà necessaria l’interdizione al transito – già attivata tra l’8 e il 9 febbraio scorsi, in esclusivo orario notturno – di un tratto del Raccordo Autostradale 5 “Sicignano-Potenza”.

Nel dettaglio, sarà chiuso – in direzione di Potenza – il tratto compreso tra il km 37,500 (svincolo di Tito-Brienza) ed il km 45,500 (svincolo di Potenza Ovest) ed in direzione Sicignano il tratto compreso tra il km 40,500 (svincolo di Potenza Ovest) ed il km 45,500 (svincolo di Tito Industriale).

Durante l’interdizione notturna la circolazione proseguirà lungo percorsi alternativi indicati in loco e già precedentemente adottati.

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)