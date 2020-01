San Chirico Nuovo, il sindaco Rosa Baldassarre risponde al comunicato dei consiglieri di minoranza. Ecco la nota

Riceviamo e pubblichiamo la replica del Sindaco di San Chirico Nuovo, Avv. Rosa Baldassarre, in risposta al comunicato creato e inviato alla nostra Redazione dai Consiglieri di Minoranza sig.ri Scaccuto Sergio, Padula Fabrizio e Gravino Michele:

“Il Sindaco di San Chirico Nuovo precisa pertanto che la richiesta avanzata dai Consiglieri di Minoranza sig.ri Scaccuto Sergio, Padula Fabrizio e Gravino Michele con nota depositata in data 27.12.2019, relativa alla richiesta di convocazione di un Consiglio Comunale straordinario, non è stata accolta non per inerzia dell’Amministrazione né per opposizione della scrivente, bensì in ragione delle carenze della domanda medesima.

L’istanza a firma dei citati Consiglieri era infatti priva degli allegati relativi al testo degli atti che gli stessi intendevano portare all’attenzione del Consiglio Comunale, in pacifica violazione di quanto invece prescritto dall’art. 11 c. 4 dello Statuto comunale, alla luce anche dell’art. 14, commi 1 e 2.

Parimenti deve essere trasmesso il testo di eventuali interrogazioni da sottoporre a risposta da parte dell’Amministrazione Comunale.

Si precisa che ai fini della convocazione del Consiglio Comunale straordinario, i Consiglieri proponenti sono tenuti a formulare compiutamente e trasmettere all’Ente:

I) il testo di eventuali proposte di deliberazione da sottoporre preventivamene ai Responsabili di Area ai fini del rilascio dei pareri obbligatori ex art. 49, c. 1, del D.Lgs n. 267/2000;

II) il testo di eventuali interrogazioni, riportanti le domande da sottoporre all’Amministrazione Comunale.

Non si può tacere l’amarezza per il fatto che proprio coloro che richiamano i principi di collaborazione e trasparenza delle diverse forze di maggioranza e di minoranza nella gestione dell’Ente nell’esclusivo interesse della cittadinanza, siano in realtà i medesimi che sin dalla sconfitta subita alle elezioni e dall’insediamento della nuova Giunta non hanno perso occasione per intralciare il lavoro dell’Amministrazione e per cercare di gettare discredito.

E’ chiaro che tale atteggiamento è finalizzato unicamente ad ottenere una rivalsa di carattere politico con modalità che niente hanno a che fare con un sano e costruttivo confronto dialettico nell’interesse dei cittadini, cercando invece di delegittimare chi lavora e si impegna nella corretta gestione della res pubblica.

Spiace altresì constatare che gli attacchi alla nuova Giunta di San Chirico Nuovo proseguano ininterrotti sin dall’avvio dell’attività amministrativa, dando così ulteriore conferma della radicata volontà di mantenere un atteggiamento immotivatamente oppositivo, anziché di proficua collaborazione“.