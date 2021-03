San Gerardo a Potenza, purtroppo nessuna iniziativa per il Santo Patrono: “non troviamo le parole giuste”

Purtroppo anche quest’anno a Potenza nessuna iniziativa verrà svolta per celebrare il nostro San Gerardo.

A malincuore, i Portatori del Santo confermano:

“È superfluo dire che in tempi normali eravamo nel pieno dell’organizzazione del Potenza Folk Festival, della Cantina del Portatore, del Pranzo dei Portatori, della Villa del Prefetto etc…

Visti i tempi bui e l’impossibilità di sapere cosa succederà a maggio è superfluo precisare che per il secondo anno consecutivo nessuna di queste iniziative verrà organizzata.

Vorremmo dirlo in maniera ironica, simpatica e con quell’ottimismo che da sempre ci contraddistingue, ma per ora non troviamo le parole giuste.

Prima o poi le ritroveremo e ci ritroveremo.

Speriamo”.

