Servizi di staffetta e vigilanza al Carcere di Melfi, controllo dei varchi di accesso al Comune di Moliterno: i dettagli dalla Prefettura

La Prefettura di Potenza comunica che:

“In relazione all’operazione effettuata nella Casa Circondariale di Melfi nelle ore notturne della giornata di ieri, si precisa che la stessa è stata eseguita con il concorso, all’esterno della struttura penitenziaria, delle forze territoriali di polizia, supportate da un congruo contingente di rinforzo e coordinate del Questore di Potenza.

Detto concorso è stato concordato in sede di riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, tenutasi in data 13 marzo u.s., presieduta dal Prefetto di Potenza, Annunziato Vardé, con la partecipazione del Provveditore Interregionale dell’Amministrazione Penitenziaria e del Direttore dell’Istituto penitenziario.

Nella circostanza, in particolare, sono stati predisposti all’esterno della struttura carceraria servizi di ordine pubblico con l’impiego dei reparti Inquadrati, nonché servizi di staffetta e di vigilanza lungo i percorsi.

Per quanto riguarda la situazione del Comune di Moliterno, nel pomeriggio di ieri il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica si è riunito per l’esame dell’ordinanza del Presidente della Regione Basilicata del 17 marzo u.s., n.7, recante ulteriori misure di contenimento del rischio di diffusione del COVID-19.

In quella sede sono stati disposti servizi di controllo dei varchi di accesso al territorio comunale, da svolgersi congiuntamente ad opera delle forze di polizia e della polizia municipale.

Nella mattinata odierna si è riunito uno specifico tavolo tecnico in Questura per la puntuale pianificazione di detti interventi”.