Spaventoso incidente sulla Potenza – Melfi! Una persona ha perso la vita

I Vigili del fuoco del Comando di Potenza in data odierna, alle ore 11.00 circa, sono intervenuti sulla SS 658 Potenza Melfi al Km 27 nei pressi della frazione di Castel Lagopesole nel comune di Avigliano (PZ).

La richiesta pervenuta dai Carabinieri al 115, ha allertato due squadre VV.F. che, una volta giunte sul posto, hanno trovato due autovetture scontrate frontalmente con tre persone coinvolte, di cui una deceduta.

Per liberare le persone coinvolte dalle lamiere è stato necessario l’utilizzo di cesoie e divaricatori.

I Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli per evitare l’insorgere di incendi e sono intervenuti con due autopompe, due fuoristrada per un totale di dieci unità.

Sul posto la anche Carabinieri, 118 e Anas.

Ecco le foto.

