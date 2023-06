Spettacolare “Luna Piena delle Fragole” in cielo! Tutti con il naso all’insù

Occhi al cielo in Puglia e Basilicata: arriva la Luna piena delle fragole 2023.

Ed è proprio stasera che sarà possibile ammirare (cielo permettendo) la bellissima quanto rara Luna Piena delle Fragole.

Così come specificato da fanpage “sorgerà nei cieli italiani tra le 21:00 e le 22:00 circa, in base alla città italiana da cui la si ammira.

In realtà, come specificato dalla NASA, ai nostri occhi il disco lunare appare pieno per circa tre giorni, pertanto anche tutta la sera e la notte del 3 giugno ha dato spettacolo (e lo farà pure il 5).

Il nome Luna delle Fragole deriva dalla tradizione dei nativi americani, in particolar modo degli Algonchini, ma lo usavano anche Ojibwe, Dakota e Lakota, come indicato da Almanac.com.

È un omaggio alla raccolta del delizioso falso frutto, tipico di questo periodo dell’anno.

È conosciuta anche come Luna della Fioritura (Anishinaabe), Luna del Grano Verde (Cherokee) ed Hoer Moon (Abenaji), nomi legati ai paesaggi fioriti e ai raccolti del periodo primaverile.

Alcuni nomi sono anche dedicati alla riproduzione degli animali, come Luna della Schiusa (Cree) e Luna della Nascita (Tinglit).

In Europa la Luna Piena di giugno è talvolta chiamata Luna di Miele; poiché il nome del mese è dedicato a Giunone, la dea romana del matrimonio, e poiché giugno è il mese più gettonato per i matrimoni, si pensa che l’origine della luna di miele derivi proprio da questa associazione”.

Quindi tutti con il naso all’insù per ammirare questo evento raro!a

