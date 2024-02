Riceviamo e pubblichiamo una nota di UILM e FISMIC:

“Si svolgerà nella giornata di venerdì 1 marzo, a partire dalle ore 10.30, l’attivo dei delegati Fismic e Uilm del settore logistico, presso la sede UILM di San Nicola di Melfi.

L’attivo sarà l’occasione per analizzare ma soprattutto definire le azioni sindacali da mettere in campo nei giorni a seguire affinché Stellantis ed il Governo ci convochino immediatamente, come da loro impegni, per la tutela del lavoro e dei lavoratori di Melfi“.